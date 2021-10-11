Под Краснодаром многотонный бензовоз съехал в канал. Водитель погиб

Адыгея, Краснодарский край

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Утром 11 октября на трассе Энем — Яблоновский бензовоз съехал в Чибийский канал

Около 5:30 11 октября в МЧС поступило сообщение о том, что на 8-м км трассы Энем — Яблоновский «Южный подъезд к городу Краснодару» бензовоз упал в ответвление Чибийского канала.

На место выехали спасатели и полицейские. Около цистерны выставили оцепление. Разгерметизации бака не произошло, сообщили в республиканском МЧС.

В пресс-службе МВД Адыгеи рассказали, что в кабине находился 54-летний водитель, житель Краснодара. Он скончался. Причину его смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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