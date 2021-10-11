Ялта, Сочи и Ростов вошли в топ популярных городов для отдыха осенью
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 популярных городов для отдыха осенью
В рейтинг вошли десять городов, куда можно недорого поехать отдохнуть с октября по ноябрь. Его составили на основании оплаченных туристами заявок жилья с 1 октября по 30 ноября.
В тройку лидеров вошли Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. На девятое место в рейтинге попал Ростов-на-Дону. Замыкает список Суздаль.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых осенью от двух до восьми ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,7 тыс. рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Гагре, дороже — в Суздале.
Более 50% туристов путешествуют осенью вдвоем, 21% путешествует в одиночку и 12% отправляются в поездки семьями. Чаще всего бронируют отели — 68%, на втором месте — квартиры, 26%.
Отметим, с начала 2021 года Сочи посетило рекордное количество туристов — 5,7 млн. Поток отдыхающих на 6,3% интенсивнее, чем в 2019-м, когда был установлен предыдущий рекорд посещаемости.