Ялта, Сочи и Ростов вошли в топ популярных городов для отдыха осенью

В рейтинг вошли десять городов, куда можно недорого поехать отдохнуть с октября по ноябрь. Его составили на основании оплаченных туристами заявок жилья с 1 октября по 30 ноября.

В тройку лидеров вошли Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. На девятое место в рейтинге попал Ростов-на-Дону. Замыкает список Суздаль.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых осенью от двух до восьми ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,7 тыс. рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Гагре, дороже — в Суздале.

Более 50% туристов путешествуют осенью вдвоем, 21% путешествует в одиночку и 12% отправляются в поездки семьями. Чаще всего бронируют отели — 68%, на втором месте — квартиры, 26%.