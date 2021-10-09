В деле с приемными семьями из Брюховецкого района потребовали сменить судью

Напомним, в Брюховецком районе из двух приемных семей — Ращупкиных и Ефимовых — хотят забрать 12 детей с инвалидностью. По мнению местного органа опеки, детей нужно изъять из семей в сиротские учреждения.

После того как опекуны отказались от этой процедуры, глава района (орган опеки входит в структуру администрации муниципалитета) временно лишил их права опеки над детьми. В итоге Ефимовы и Ращупкины с июля не получают выплаты на детей и «зарплату» приемных родителей. Они подали в суд, чтобы оспорить действия чиновников. Пока идут судебные разбирательства, дети находятся в семьях, но содержат их Ращупкины и Ефимовы за свой счет.

1 октября следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконных действий органа опеки по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог).

28 сентября должно было состояться заседание суда, но его перенесли на неопределенный срок. Выяснилось, что причиной переноса стало требование опеки сменить судью Людмилу Сыроватскую, пишет «КП Кубань».

Как пояснил адвокат Ефимовых, аргументом для отвода послужило то, что она удовлетворяла иски в пользу Ефимовых, а значит, может быть необъективной. Отметим, что согласно информации с сайта Брюховецкого районного суда, другие судьи также выносили похожие решения.