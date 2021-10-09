Майкопский район получил медаль за развитие сельских территорий

С 5 по 8 октября в Московской области прошла XXIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2021». В рамках выставки провели отраслевой конкурс, посвященный достижениям сельского хозяйства. Его цель — выявить успехи в развитии сельских территорий по всей стране.

Майкопский район выиграл серебряную медаль и диплом в категории «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий — лучший муниципальный район/городской и муниципальный округ».

Такую высокую оценку Майкопский район получил за комплексный подход к развитию территории. Это позволило реализовать более 50 проектов за последние три года и достичь хороших социально-экономических результатов.

Напомним, на этой же выставке представили адыгейские фермерские продукты и наградили местных аграриев.