Майкопский район получил медаль за развитие сельских территорий

Адыгея

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Майкопский район получил высокую оценку на XXIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021»

С 5 по 8 октября в Московской области прошла XXIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2021». В рамках выставки провели отраслевой конкурс, посвященный достижениям сельского хозяйства. Его цель — выявить успехи в развитии сельских территорий по всей стране. 

Майкопский район выиграл серебряную медаль и диплом в категории «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий — лучший муниципальный район/городской и муниципальный округ».

Такую высокую оценку Майкопский район получил за комплексный подход к развитию территории. Это позволило реализовать более 50 проектов за последние три года и достичь хороших социально-экономических результатов. 

Напомним, на этой же выставке представили адыгейские фермерские продукты и наградили местных аграриев. 

Майкопский район Награды Сельское хозяйство

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