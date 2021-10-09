В Туапсе будут судить главу налоговой за взятку в 4,5 млн рублей

Краснодарский край

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Начальница межрайонной налоговой службы по Краснодарскому краю получила взятку в 2013 году, но дело раскрыли только сейчас

Напомним, в январе задержали начальницу налоговой инспекции Туапсинского района. На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Во время расследования на рабочем месте и дома у фигурантки провели обыски и нашли 2 млн рублей и 6 тыс. евро.

В феврале возбудили новое уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

9 октября в Следственном комитете сообщили, что закончили расследование уголовного дела. 

В 2013 году начальница межрайонной Федеральной налоговой службы России № 6 по краю решила получить взятку от директора одной из строительной фирм. Она сообщила ему, что в случае передачи денег, результат налоговой проверки будет положительным и организации выплатят заявленный НДС. Мужчина перечислил деньги на счет обвиняемой нужную сумму, после чего начальница выполнила свою часть договора. 

На время следствия женщина находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направят в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Взятка Коррупция Туапсинский район

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В Туапсе будут судить главу налоговой за взятку в 4,5 млн рублей
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