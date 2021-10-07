В Анапе назначили двух новых вице-мэров. Вот кто эти люди

На внеочередной, 21-й сессии городского совета Анапы 7 октября поддержали назначение на пост вице-мэров Игоря Михайлова и Игоря Викулова

Сессию провел председатель местного парламента Леонид Красноруцкий. Первый вице-мэр Светлана Балаева считает, что укрепление команды профессионалами такого уровня положительно скажется на общей деятельности мэрии и усилит ключевые направления работы.

Также в работе сессии принял участие заместитель межрайонного прокурора Расул Совмиз. Он отметил эффективное взаимодействие органов власти Анапы с прокуратурой и правоохранительными органами в части соблюдения действующего законодательства.

В должности вице-мэра Игорь Викулов будет заниматься социальным блоком, а Игорь Михайлов — курировать гражданскую оборону и защиту населения и отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами.

Кроме того, назначение получил Денис Дзюба, ставший руководителем управления внутренней политики.

Кто такой Игорь Викулов

Игорь Викулов долгое время занимал должность начальника городского управления по физкультуре и спорту. С июля 2021 года исполнял обязанности замглавы Анапы.

Кто такой Игорь Михайлов

Игорь Михайлов имеет звание генерал-майора в запасе и стаж государственной службы более 30 лет. Более десяти лет работал в структурах МЧС, а с 2014-го — в должности заместителя руководителя аппарата правительства Ростовской области.