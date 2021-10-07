Под Анапой археологи нашли древний каменный алтарь
В окрестностях Анапы у хутора Воскресенского при раскопках античного памятника археологи нашли каменный алтарь
Об этом стало известно утром 7 октября. Ученые считают, что он связан с культом древнегреческого бога Гермеса. Его символы использовали, чтобы привлечь удачу в торговле, которая была основной деятельность населения Боспорского царства. Известно, что государство продолжительное время было главным поставщиком зерна и рыбы на древнегреческие рынки.
«В настоящее время в научном сообществе ведутся дискуссии о том, к чему относится обнаруженное монументальное строение: имело ли оно сакральные функции, было древним античным храмом или играло роль общественного здания, внутри которого имелись помещения для религиозных служений», — сказал вице-губернатор края Сергей Болдин.
Как писали Юга.ру, в августе в Красноармейском районе археологи обнаружили 147 античных монет в зоне строительства и реконструкции участков автодороги А-289.
А в конце апреля на месте строительства трассы в Славянском районе нашли одиночное захоронение средневекового воина и грунтовый могильник площадью около 5 тыс. кв. метров.