Под Анапой археологи нашли древний каменный алтарь

Об этом стало известно утром 7 октября. Ученые считают, что он связан с культом древнегреческого бога Гермеса. Его символы использовали, чтобы привлечь удачу в торговле, которая была основной деятельность населения Боспорского царства. Известно, что государство продолжительное время было главным поставщиком зерна и рыбы на древнегреческие рынки.

«В настоящее время в научном сообществе ведутся дискуссии о том, к чему относится обнаруженное монументальное строение: имело ли оно сакральные функции, было древним античным храмом или играло роль общественного здания, внутри которого имелись помещения для религиозных служений», — сказал вице-губернатор края Сергей Болдин.