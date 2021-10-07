В ДГТУ пройдет день открытых дверей

10 октября в Донском государственном техническом университете состоится первый день открытых дверей в этом году

Будущие абитуриенты и их родители познакомятся с жизнью вуза, узнают о поступлении в ДГТУ, работе факультетов, колледжей, гимназии и лицея, а также о структуре довузовской подготовки. Гости университета также прослушают лекцию о новом образовательном пространстве «Т-университет» и индивидуальных образовательных траекториях.

Мероприятие пройдет в очном и онлайн форматах. После официальной части можно будет посетить мастер-классы «Нейросети — это просто!», «Геймификация учебного процесса», IT-интерактив, викторину по туризму и другие мероприятия.

Программа мероприятия:

09:00–10:00 — сбор участников, работа консультационных зон на 1 этаже главного корпуса и на 1 этаже конгресс-холла;

10:00–11:00 — встреча с руководством вуза. Ответы на вопросы абитуриентов;

11:00–13:00 — презентации факультетов и структурных подразделений по аудиториям, проведение мастер-классов.

«Выбор вуза — один из самых важных в жизни человека. Университет — это не только место, куда приходят на пары и лабораторные, это целый мир. Студенты нашего вуза становятся профессионалами высочайшего класса, учатся взаимодействовать в коллективе, занимаются спортом и творчеством. А сейчас у обучающихся ДГТУ есть возможность построить индивидуальную траекторию развития в новом образовательном пространстве Т-университета. День открытых дверей поможет нашим абитуриентам познакомиться со всем многообразием перспектив в Донском государственном техническом университете», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

В конгресс-холле ДГТУ пройдет встреча с руководством вуза, в рамках которой абитуриенты узнают о правилах приема и особенностях поступления. Планируется участие проректора по учебной работе Владимира Колодкина и проректора по учебной работе и непрерывному образованию Светланы Пономаревой.

День открытых дверей ДГТУ состоится 10 октября (начало в 9:00) по адресу: Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 (главный корпус и конгресс-холл ДГТУ).

Для участия в дне открытых дверей нужно зарегистрироваться в личном кабинете сайта «Абитуриент ДГТУ». Ссылка на регистрацию будет доступна на сайте 8 октября.

Прямая трансляция встречи с руководством вуза будет проходить в официальном сообществе ДГТУ в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.