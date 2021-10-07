В Сочи зацвело растение, усиливающее чувство счастья

В Сочинском национальном парке зацвели несколько видов и сортов османтуса

Латинское название Osmanthus означает «Ароматный цветок» (от греческого «osme» — ароматный, душистый и от «anthos» — цветок), что отсылает к его сильному запаху, напоминающему фруктово-цветочный запах абрикоса. В 1993 году исследователи выяснили, что аромат османтуса усиливает чувство счастья.

Османтус душистый (Osmanthus fragrans) относится к роду Османтусов (Osmanthus) и принадлежит к семейству Маслиновых (Oleaceae), к которому относится также ясень и сирень. Род представлен 30 видами цветущих растений, а в «Дендрарии» можно встретить шесть видов, три разновидности и семь сортов османтуса.

Начало октября в Сочинском нацпарке — это пора цветения османтуса.

Внешне османтусы бывают разными: они могут быть как объемным вечнозеленым кустом, так и небольшим деревом. Чаще всего в Сочи встречается гибридный вид «форчуна», который можно узнать по зазубренным краям листьев. Многие виды и сорта османтуса отличаются необычной расцветкой листвы: зелено-белой или с мраморно розовыми, желтыми и оранжевыми пятнами.

В природе османтус начинает цвести в сентябре — октябре, но зацветает он лишь тогда, когда температура воздуха опускается до 20 °C.

Цветки османтуса широко применяют в разных сферах: от медицины до косметики. Также цветы добавляют в чай для сладковатого вкуса, делают джемы и ликеры.

В парке «Дендрарий» можно встретить османтусы разного окраса. Растения с белыми и оранжевыми цветами расположились у Мавританской беседки, а с белыми — на спуске по ступенькам от фонтана «Сказка». При поиске османтуса ориентируйтесь на ковер из опавших цветов и душистый аромат.

Напомним, в сентябре в Сочи зацвели краснокнижные горные крокусы, а месяцем ранее созрели смертельно опасные плоды тунга Форда.