В Сочи камнепад чуть не раздавил машину
6 октября на трассу в Сочи выкатились большие валуны и едва не столкнулись с машиной
6 октября в социальных сетях появилось видео из Сочи. Один из водителей опубликовал запись с видеорегистратора, где видно, как другая машина чуть не попала под камнепад. На дорогу выкатился огромный валун, но автомобиль продолжил движение, словно ничего не случилось.
Напомним, в начале октября в Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде. В ночь на 4 октября город сильно затопило, треснула трасса Джубга — Сочи, а на село Сергей-Поле сошел мощный сель.