В Сочи камнепад чуть не раздавил машину

6 октября на трассу в Сочи выкатились большие валуны и едва не столкнулись с машиной

6 октября в социальных сетях появилось видео из Сочи. Один из водителей опубликовал запись с видеорегистратора, где видно, как другая машина чуть не попала под камнепад. На дорогу выкатился огромный валун, но автомобиль продолжил движение, словно ничего не случилось.