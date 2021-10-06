В Сочи камнепад чуть не раздавил машину

Краснодарский край

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6 октября на трассу в Сочи выкатились большие валуны и едва не столкнулись с машиной

6 октября в социальных сетях появилось видео из Сочи. Один из водителей опубликовал запись с видеорегистратора, где видно, как другая машина чуть не попала под камнепад. На дорогу выкатился огромный валун, но автомобиль продолжил движение, словно ничего не случилось.

Напомним, в начале октября в Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде. В ночь на 4 октября город сильно затопило, треснула трасса Джубга — Сочи, а на село Сергей-Поле сошел мощный сель.

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