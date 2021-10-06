Майкопчанин застрелил кубанца и закопал тело в лесу

Адыгея

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24 сентября в Майкопском районе 21-летний мужчина застрелил жителя Краснодарского края из-за личной неприязни

Ночью 24 сентября на окраине села Хамышки Майкопского района 21-летний майкопчанин застрелил 20-летнего жителя Краснодарского края из пистолета «Люгер». Причиной стала личная неприязнь между мужчинами. После убийства житель Майкопа закопал тело убитого в лесу.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе допроса майкопчанин показал, где спрятал тело, и рассказал, что произошло.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Сейчас житель Майкопа находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Юга.ру писали и про другие конфликты, заканчивавшиеся стрельбой. Так, в июле в Краснодаре мужчина выстрелил в жителя дома — тот сделал ему замечание. В Сочи неизвестные открыли стрельбу и ранили парня в результате ссоры. А в январе под Анапой мужчина во время поминок расстрелял четверых.

Майкоп Следственный комитет Стрельба Убийство

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