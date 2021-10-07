Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 7 октября

Главная премьера недели — новый фильм о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» (12+). Это уже 25-й по счету фильм знаменитый франшизы и последний, в котором снялся Дэниел Крейг. Агент 007 оставил оперативную службу в МИ-6 и теперь живет на Ямайке. Однажды на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи — спасти похищенного ученого Обручева, который разработал биологическое оружие «Геракл».

В прокат выходит анимация «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+). Мартиша и Гомес обеспокоены тем, что их подрастающие дети Уэндзи и Пагсли отдаляются от них. Отец семейства решает устроить отпуск, чтобы сплотить родственников. Адамсы загружаются в катафалк и отправляются навстречу жутким и одновременно веселым приключениям.

Российский документальный фильм Петра Шепотинника «Нас других не будет» (16+) рассказывает о Сергее Бодрове — младшем от лица его коллег, друзей и соратников. В ленте задействованы Алексей Балабанов, Сергей Сельянов, Вячеслав Бутусов, Надежда Васильева, Сергей Астахов. Премьера картины состоялась на прошедшем в сентябре фестивале «Кинотавр».

В декабре актеру, телеведущему и режиссеру Сергею Бодрову — младшему исполнилось бы 50 лет. Он погиб в 2002 году в Кармадонском ущелье со всей съемочной группой своего фильма «Связной».