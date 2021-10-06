В мэрии Краснодара объяснили, почему не работали паркоматы на Ставропольской

Напомним, в Краснодаре на улицах установлены 246 паркоматов. Всего в городе 266 муниципальных парковок. За неоплату стоянки кубанцев ждет штраф в размере 3 тыс. рублей.

5 октября в соцсетях жители города пожаловались, что паркоматы на Ставропольской не работают. В телегерам-канале «Типичный Краснодар» появилось видео, как мужчина хотел оставить машину, подошел у паркомату для оплаты стоянки и увидел, что автомат выключен. Тогда краснодарец пошел к другому паркомату, чтобы заплатить за стоянку, но он тоже не работал. В комментариях написали, что это не первый подобный случай.