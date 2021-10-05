У 17-летней девушки из Туапсинского района редкая опухоль в горле. Вы можете помочь ей с лечением

Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Насти Шостак из села Цыпка Туапсинского района. Ей нужно лечение, чтобы устранить опухоль и вернуть голос

Мама Насти рассказала, что прошлым летом девочке вдруг стало трудно дышать. В районной больнице предположили бронхит и начали лечение, но голос совсем пропал. Во время обследования нашли огромную быстрорастущую опухоль в гортани. Врачи установили трахеостому и направили Настю в московскую клинику, где диагностировали редкий вид опухоли. Перед Новым годом девочку впервые прооперировали, но опухоль продолжила расти.

Потребовались новые операции, но рецидивы повторялись. Насте подобрали мощный противоопухолевый препарат ксалкори (кризотиниб), но государство не оплачивает курс лечения. Ранее «Русфонд» уже собрал деньги на препарат и Настя стала разговаривать, но ей нужно продолжить курс, чтобы закрепить успех. Родителям девочки такая покупка не по карману.

Для курса препарата необходимо 267 тыс. 541 руб.

Как помочь Насте?



— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Настя Шостак);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.



Обо всех способах оказать помощь Насте и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.