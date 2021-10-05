В Краснодаре школьник угрожал ножом одноклассникам из-за насмешек

Краснодарский семиклассник в школе № 71 побежал на одноклассников с ножом во время перемены

На прошлой неделе в краснодарской школе № 71 по улице Карякина, 8 произошел конфликт между учениками. Дети общались в классе во время перемены. В один момент семикласснику показалось, что ребята над ним смеются. Тогда мальчик достал из рюкзака нож и побежал с ним на обидчиков.

Дети выбежали из класса, после чего семиклассник расстроился и положил оружие на учительский стол.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, ребенок перешел в школу № 71 в прошлом году, после переезда с родителями из другого региона. Мальчик хорошо учился и участвовал в олимпиадах.

С его родителями провели профилактическую беседу и определи план психолого-педагогической работы с ребенком. Расследованием занимается полиция.