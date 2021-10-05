Аэропорт Геленджика временно отменяет рейсы

Краснодарский край

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Из-за плохой погоды аэропорт Геленджика временно отменяет некоторые рейсы

Из-за ураганного ветра в аэропорте Геленджика 5 октября временно изменилось расписание. В пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру объяснили, что ветер в городе сейчас достигает 20 м/с, поэтому некоторые самолеты направили в другие аэропорты:

«По решению экипажей воздушных судов на запасной аэродром направлено 7 рейсов из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. С вылетающими пассажирами работают представители авиакомпаний».

На сайте аэропорта сейчас отменено 13 рейсов, 2 задержаны. Уточнить информацию о статусе своего рейса пассажиры могут на официальном сайте аэропорта или по телефону справочной службы: +7-86141-99-00-9.

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