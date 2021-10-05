В Краснодарском крае включат тревожные сирены
6 октября на Кубани проверят систему оповещения
В среду, 6 октября, в Краснодарском крае пройдет учебная проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения. В это время будут звучать сирены.
По этому сигналу необходимо включить:
- телевизор на любом из 10 цифровых каналов первого мультиплекса (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ);
- приёмники проводного вещания на первую программу «Радио России»;
- приёмники эфирного вещания на канал «Радио России».
Далее следует прослушать специальное сообщение. Поскольку эта тревога будет учебной, не стоит беспокоиться и паниковать. Власти советуют оставаться на рабочих местах или дома.
В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что в краевой столице сирены включат с 10:40 до 12:00.
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