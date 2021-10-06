В Краснодаре откроется выставка художников из Европы, США и России

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В краснодарском ЦСИ «Типография» 8 октября откроется международная выставка «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной»

На выставке будут представлены инсталляции, фотографии, живопись, видео и графика. Их авторами стали 14 художников из России, Швейцарии, Франции, Германии и США. Произведения Саши Дёминой, Дарьи Правды, Жюли Сас, Светланы Холлис, Дельфин Шапюи-Шмитц и Татьяны Антошиной созданы специально для выставки. Среди других авторов — Алина Десятниченко, Аркадий Насонов, Анастасия Потемкина, Арам Саакян, Рафаэль Фабр, Флоранс Юнг, Дэвид Хорвиц, арт-группа «Славяне и Татары».

Групповая выставка посвящена границам идентичности. Свои проекты художники построили на отсылках к личным и территориальным мифологиям, на проявлении необычных способностей и чувствительности к реальности, инсценировках, игре, цитировании.

Также выставка будет включать публичную программу с перформансами, воркшопами и встречами с авторами работ. Расписание можно посмотреть здесь.

Посетить ее можно будет до 28 ноября с 12:00 до 21:00 каждый день, кроме понедельника. По субботам и воскресеньям с 16:00 до 19:00 на выставке будут работать медиаторы.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар КЦ «Типография»

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