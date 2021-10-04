На Кубани неделя начнется с дождей

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 4 октября

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 4 октября кратковременный дождь, без прояснений. Днем воздух прогреется до 12 °С, к вечеру температура опустится до 10 °С.

Синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают по краю дожди, местами ливень, возможна гроза. Будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 12-17 °С, ночью будет 7-12 °С.

На Черноморском побережье облачно, с прояснениями. Местами дождь, ночью и утром в Туапсинском районе гроза. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в районе Новороссийска — 20-25 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 14-19 °С, ночью покажет 9-14 °С.