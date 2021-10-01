13 многоэтажек Краснодара остались без горячей воды

В Краснодаре 1 октября в районе улицы Московской прорвало трубопровод. Жители 13 домов остались без горячей воды на неопределенное время

Прорыв трубопровода произошел на детской площадке на улице Московской, 80. Из-за этого в 13 домах отключили горячую воду.

На улице Московской нет воды в домах № 58, 60, 62, 66, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88 и 90. Также ситуация коснулась жильцов дома № 1 на улице Корякина.

Время устранения аварии неизвестно, сообщили 1 октября в инстаграме ГУК «Краснодар».