Из Сочи в Анапу больше не будет ходить «Ласточка»

Сочинский городской портал «Sochi24.tv» сообщил, что с 30 сентября электричка «Ласточка» перестанет ходить по маршруту Сочи — Анапа.

Билеты на сайте РЖД по этому маршруту уже перестали продавать. Но между городами-курортами продолжает летать самолет.

Добраться на нем из Сочи в Анапу можно за 50 минут, в то время, как «Ласточка» едет семь часов. Кроме того, стоимость билета на самолёт не подорожала и стоит по-прежнему около 2,5 тыс. рублей.