В Адыгее обсудили вопросы безопасности населения

В Доме правительства Адыгеи прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

В работе заседания приняли участие премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов, заместитель премьер-министра республики Наталья Широкова, члены Кабинета министров Адыгеи, руководство правоохранительных органов, ГУ МЧС республики, а также главы муниципальных образований в режиме видеоконференции. Власти обсудили вопросы, касающиеся подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года, подвели итоги пожароопасного сезона, поговорили об обеспечении безопасности людей на водных объектах и создании постоянно действующего оперативного штаба при комиссии. О подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду рассказали министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Адыгеи Валерий Картамышев, директор филиала «Россети Кубань» «Адыгейские электрические сети» Рустам Магдеев и гендиректор «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.

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Они отметили, что на сегодняшний день к работе в осенне-зимний период готовы 257 котельных, 302 километра тепловых сетей, 25 тепловых пунктов, 3 тыс. километров газопроводов, а также 160 водозаборов и 1993 многоквартирных дома. До 15 октября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. Митрофанов добавил, что в республике особое внимание уделяют вопросу работы объектов жизнеобеспечения в зимний период. «Важно тщательно провести все необходимые проверки и проследить за устранением выявленных нарушений. Все заинтересованные ведомства вместе с руководством муниципалитетов должны ответственно подойти к предстоящему отопительному сезону и работе объектов ЖКХ в осенне-зимний период», — сказал Митрофанов.

Начальник ГУ МЧС по республике Станислав Илющенко сообщил, что за отчетный период в Адыгее зарегистрировали 360 техногенных и 243 природных пожара. Это на 39% меньше, чем в прошлом году. На 27% снизилось число погибших в результате пожаров техногенного и природного характера. На землях сельхозназначения зарегистрировано 13 пожаров. Руководителям сельхозобъектов, которых признали виновными в пожаре, минсельхоз республики не будет предоставлять господдержку. Начальника Управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов отметил, что на охрану лесов от пожаров в 2021 году направлено свыше 14 млн рублей. Еще 3 млн рублей выделили из резервного фонда Правительства РФ. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» продолжают закупать лесопожарную технику и оборудование по охране лесов от пожаров. На сегодня обеспеченность техникой составляет 87%. За нарушения правил пожарной безопасности лесными инспекторами наложили штрафы на общую сумму около 600 тыс. рублей. В 2021 году лесных пожаров не зарегистрировано. Премьер-министр республики подчеркнул важность усиления мер административного наказания лиц, виновных в пожарах.

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