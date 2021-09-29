В Адыгее обсудили вопросы безопасности населения

Адыгея

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В Доме правительства Адыгеи прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

В работе заседания приняли участие премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов, заместитель премьер-министра республики Наталья Широкова, члены Кабинета министров Адыгеи, руководство правоохранительных органов, ГУ МЧС республики, а также главы муниципальных образований в режиме видеоконференции.

Власти обсудили вопросы, касающиеся подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года, подвели итоги пожароопасного сезона, поговорили об обеспечении безопасности людей на водных объектах и создании постоянно действующего оперативного штаба при комиссии.

О подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду рассказали министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Адыгеи Валерий Картамышев, директор филиала «Россети Кубань» «Адыгейские электрические сети» Рустам Магдеев и гендиректор «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин. 

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Они отметили, что на сегодняшний день к работе в осенне-зимний период готовы 257 котельных, 302 километра тепловых сетей, 25 тепловых пунктов, 3 тыс. километров газопроводов, а также 160 водозаборов и 1993 многоквартирных дома. До 15 октября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности.

Митрофанов добавил, что в республике особое внимание уделяют вопросу работы объектов жизнеобеспечения в зимний период.

«Важно тщательно провести все необходимые проверки и проследить за устранением выявленных нарушений. Все заинтересованные ведомства вместе с руководством муниципалитетов должны ответственно подойти к предстоящему отопительному сезону и работе объектов ЖКХ в осенне-зимний период», — сказал Митрофанов.

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Начальник ГУ МЧС по республике Станислав Илющенко сообщил, что за отчетный период в Адыгее зарегистрировали 360 техногенных и 243 природных пожара. Это на 39% меньше, чем в прошлом году. На 27% снизилось число погибших в результате пожаров техногенного и природного характера. На землях сельхозназначения зарегистрировано 13 пожаров. Руководителям сельхозобъектов, которых признали виновными в пожаре, минсельхоз республики не будет предоставлять господдержку.

Начальника Управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов отметил, что на охрану лесов от пожаров в 2021 году направлено свыше 14 млн рублей. Еще 3 млн рублей выделили из резервного фонда Правительства РФ. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» продолжают закупать лесопожарную технику и оборудование по охране лесов от пожаров. На сегодня обеспеченность техникой составляет 87%. За нарушения правил пожарной безопасности лесными инспекторами наложили штрафы на общую сумму около 600 тыс. рублей. В 2021 году лесных пожаров не зарегистрировано.

Премьер-министр республики подчеркнул важность усиления мер административного наказания лиц,  виновных в пожарах.

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«Необходимо провести тщательный анализ работы органов местного самоуправления по профилактике пожаров, развитию и стимулированию добровольных пожарных формирований. В преддверии отопительного сезона эта деятельность должна выйти на качественно новый уровень», — сказал Митрофанов.

Особое внимание премьер-министр Адыгеи обратил на объекты туризма в Майкопском районе. Он подчеркнул, что в Лагонаки нужно создать пожарно-спасательное подразделение. 

Строительство пожарного депо планируется в поселке Яблоновском под Краснодаром. Премьер-министр напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался в ходе заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО под председательством Владимира Устинова

Безопасность Пожары

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