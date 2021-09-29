В Краснодаре запустят новый авиарейс

Краснодарский край, Вся Россия

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Из аэропорта Краснодара в октябре откроется направление в Пензу

Прямые регулярные рейсы из Краснодара в Пензу откроет с 11 октября авиакомпания «Азимут».

Самолеты между городами будут курсировать по понедельникам и пятницам. Вылет из Краснодара назначен на 15:20 (прибытие в Пензу — в 17:10), вылет из Пензы — в 23:35 (прибытие в Краснодар — в 1:30).

Пассажиров будут перевозить самолеты Sukhoi Superjet 100. До конца года запланировано 35 парных рейсов.

В пресс-службе Международного аэропорта Краснодар уточнили, что цена билета — от 1180 рублей.

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