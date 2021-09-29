В краснодарской школе произошел пожар во время уроков

Днем 29 сентября в краснодарской школе № 65 из-за пожара эвакуировали 1500 человек

О пожаре в школе № 65 стало известно из телеграм-канала «Типичный Краснодар». По словам учеников, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

«В школе произошло воспламенение сушилки для рук в санузле и задымление в старшей школе, поэтому дети были эвакуированы, помещения проветрены», — написали в телеграме.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что сообщение о пожаре поступило в 15:11. По прибытии на место спасатели установили, что пожар произошел на площади 0,5 кв. метра. Также в ведомстве подтвердили, что причиной огня стало возгорание сушилки для рук.

Эвакуировали 1500 человек, из них 1350 — дети. Огонь ликвидировали до приезда пожарных.

В администрации Краснодара уточнили, что воспламенение произошло во время уроков. У учеников 6–8 классов отменили занятия.