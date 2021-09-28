В Адыгее прошло первое заседание нового Государственного Совета-Хасэ

Адыгея

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28 сентября Государственный Совет-Хасэ провёл своё первое заседание

28 сентября Государственный Совет-Хасэ VII созыва провел свое первое заседание. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие и поздравил парламентариев с избранием. 

Кумпилов рассказал, что регионы получили ориентиры работы в рамках Послания Президента страны Федеральному Собранию. Адыгее выделили средства через госпрограммы, национальные проекты и индивидуальную программу социально-экономического развития республики.

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«У нас четкая стратегия действий: в экономике мы создаем условия для привлечения инвестиций; развития промышленности и сельского хозяйства. В социальной сфере сделали упор на современную социальную инфраструктуру: строим и ремонтируем школы, детсады, больницы, дома культуры и спортивные объекты», — сказал глава Адыгеи.

Кумпилов отметил, что в новый состав парламента вошли представители городов и районов Адыгеи из разных сфер, а также те, кто уже участвовал в работе прошлых созывов. Это говорит об эффективности и доверии избирателей. 

В конце заседания глава Адыгеи напомнил, что нужно продолжать совершенствовать законодательную базу республики. 

Мурат Кумпилов политика

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