В поселке под Туапсе в доме взорвался газ. Пострадала 93-летняя жительница

28 сентября в 12:53 диспетчеру поступило сообщение о том, что в поселке Новомихайловском по улице Молодежной в пристройке на первом этаже трехэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Прибывшие пожарные отметили, что в результате пострадали окна и пристройка. На месте работают 9 сотрудников МЧС и 3 спецмашины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Следственном отделе по Туапсе уточнили, что из-за взрыва пострадала 93-летняя женщина, ее доставили в больницу с ожогами рук. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.

В дом, где произошел взрыв, выехала следственная группа со следователем и следователем-криминалистом. Они установят причины произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в августе в Краснодаре взорвался газ в многоэтажном доме. Погиб 25-летний парень, еще двое человек пострадали.