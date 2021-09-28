В поселке под Туапсе в доме взорвался газ. Пострадала 93-летняя жительница

Краснодарский край

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28 сентября в трехэтажном доме в поселке Новомихайловский произошел взрыв газа

28 сентября в 12:53 диспетчеру поступило сообщение о том, что в поселке Новомихайловском по улице Молодежной в пристройке на первом этаже трехэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Прибывшие пожарные отметили, что в результате пострадали окна и пристройка. На месте работают 9 сотрудников МЧС и 3 спецмашины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Следственном отделе по Туапсе уточнили, что из-за взрыва пострадала 93-летняя женщина, ее доставили в больницу с ожогами рук. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. 

В дом, где произошел взрыв, выехала следственная группа со следователем и следователем-криминалистом. Они установят причины произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Напомним, в августе в Краснодаре взорвался газ в многоэтажном доме. Погиб 25-летний парень, еще двое человек пострадали

Взрыв Происшествия Туапсинский район

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