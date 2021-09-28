В автобусе Краснодар — Геленджик умер пассажир

Утром 28 сентября в 6:45 автобус отправился из Краснодара в Геленджик. В Северском районе одному из пассажиров стало плохо, у него началась рвота, а потом он упал в обморок. Водитель остановил автобус, пассажиры вызвали бригаду скорой.

Очевидец рассказал ГТРК «Россия.Кубань», что сначала врачи не ехали, потому что не было свободного экипажа. Позже приехала реанимация, но к этому моменту мужчина скончался. Диагноз медики не назвали.