В автобусе Краснодар — Геленджик умер пассажир

Краснодарский край

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Утром 20 сентября в Северском районе умер мужчина, который ехал в Геленджик

Утром 28 сентября в 6:45 автобус отправился из Краснодара в Геленджик. В Северском районе одному из пассажиров стало плохо, у него началась рвота, а потом он упал в обморок. Водитель остановил автобус, пассажиры вызвали бригаду скорой.

Очевидец рассказал ГТРК «Россия.Кубань», что сначала врачи не ехали, потому что не было свободного экипажа. Позже приехала реанимация, но к этому моменту мужчина скончался. Диагноз медики не назвали. 

На место приехала полиция. Автобус отогнали на стоянку, а за пассажирами пообещали отправить другой. По данным источника «Кубанских новостей», умершему мужчине было 70 лет.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там сказали, что материал зарегистрировали и проводят проверку.

Общественный транспорт Полиция Происшествия смерть

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