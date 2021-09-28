В автобусе Краснодар — Геленджик умер пассажир
Утром 20 сентября в Северском районе умер мужчина, который ехал в Геленджик
Утром 28 сентября в 6:45 автобус отправился из Краснодара в Геленджик. В Северском районе одному из пассажиров стало плохо, у него началась рвота, а потом он упал в обморок. Водитель остановил автобус, пассажиры вызвали бригаду скорой.
Очевидец рассказал ГТРК «Россия.Кубань», что сначала врачи не ехали, потому что не было свободного экипажа. Позже приехала реанимация, но к этому моменту мужчина скончался. Диагноз медики не назвали.
На место приехала полиция. Автобус отогнали на стоянку, а за пассажирами пообещали отправить другой. По данным источника «Кубанских новостей», умершему мужчине было 70 лет.
Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там сказали, что материал зарегистрировали и проводят проверку.