Муж и жена погибли во время пожара в Анапе

25 сентября в Анапе загорелся двухэтажный частный дом. Следственный комитет назначил проверку из-за гибели 56-летнего мужчины и его 55-летней супруги

25 сентября около часа ночи диспетчеру поступило сообщение о возгорании в Анапе по улице Советской. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелся двухэтажный частный дом.

В 1:42 удалось локализовать огонь на площади 160 кв. метров, но частично обрушилась кровля. В 2:16 специалисты полностью ликвидировали пожар.

На месте работали 14 пожарных и 4 спецмашины. Двое человек погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

27 сентября выяснилось, что во время пожара погибли 56-летний мужчина и его 55-летняя супруга — они снимали жилье в сгоревшем доме. Возгорание началось в одной из комнат. Огонь заметили соседи и вызвали пожарную службу.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Сейчас назначена доследственная проверка, а следователь устанавливает причины возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в марте в Сочи ночью при пожаре в многоэтажке погибли два человека.