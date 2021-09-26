Мужчина открыл стрельбу в торговом центре Сочи

22-летний местный житель выстрелил вверх из травматического оружия. Обоих участников конфликта задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции. Никто из посетителей и работников торгового центра не пострадал. Об этом сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, ранее в Сочи на перекрестке улиц Горького и Мостовской группа мужчин произошла потасовка прямо на дороге. У одного из участников конфликта в руках оказалась бита, которой он ударил по чужой машине. Затем другой мужчина достал из багажника неопределенный предмет и погнался за обидчиками, но те успели сесть в автомобиль и уехать. Началась погоня.