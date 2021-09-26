В Краснодаре столкнулись два автомобиля. Есть погибшие

В Краснодаре 25 сентября в 18:15 на пересечении улиц Суворова и Седина произошло ДТП

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 с иностранными номерами превысил скорость и врезался в Renault Logan, за рулем которого был 40-летний житель Чечни. После столкновения транспортные средства изменили направление движения и наехали на бордюр, сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

От полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры иномарки — 30-летний житель Калининского района и 20-летняя жительница Красноярска. Обоих водителей с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).