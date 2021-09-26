Активная фаза действия циклона на территории Кубани завершена

Об этом сообщили в главном управлении rкраевого МЧС. В связи с улучшением метеорологических условий и стабилизации обстановки оперативные группы завершили свою работу. Однако еще более 50 оперативных групп органов местного самоуправления продолжают контролировать гидрологическую обстановку. Сейчас их основная задача — обеспечить безопасность на российском этапе «Формулы-1».

Как писали Юга.ру, 25 сентября на Кубань обрушились сильные дожди. Поднялся уровень воды в реках Лоо и Буу в Сочи, на курорте объявили экстренное предупреждение. В аэропорту города задержали 12 самолетов.

В Джубге образовался смерч, которые очевидцы засняли на видео и опубликовали в соцсетях. В районе анапского поселка Виноградный утром из-за затопления закрыли часть трассы Новороссийск — Керчь.

Всего из-за циклона подтоплено 25 придворовых территорий и четыре домовладения в Сочи, Анапе и Апшеронске.