В Анапе из-за ливня подтопило дворы

Краснодарский край

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В анапском поселке Виноградный сильный ливень подтопил несколько дворов

В пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края сообщили, что 25 сентября в поселке Виноградный выпало 40 мм осадков. В результате подтопило четыре придворовых территории на уровне до 30 см. В дома вода не зашла.

Дожди прекратились. С подтопленных территорий откачивают воду. 

Осадки начнут ослабевать после 15:00. Сейчас на дежурстве МЧС 812 человек и 260 единиц техники. Мониторинг обстановки продолжается.

Напоним, на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение. На участке от Анапы до Веселого возможно формирование смерчей над морем.

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