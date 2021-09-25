В Анапе из-за ливня подтопило дворы
В анапском поселке Виноградный сильный ливень подтопил несколько дворов
В пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края сообщили, что 25 сентября в поселке Виноградный выпало 40 мм осадков. В результате подтопило четыре придворовых территории на уровне до 30 см. В дома вода не зашла.
Дожди прекратились. С подтопленных территорий откачивают воду.
Осадки начнут ослабевать после 15:00. Сейчас на дежурстве МЧС 812 человек и 260 единиц техники. Мониторинг обстановки продолжается.
Напоним, на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение. На участке от Анапы до Веселого возможно формирование смерчей над морем.
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