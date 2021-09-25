На трассе Джубга — Сочи закрыли участок дороги
Утром 25 сентября на трассе Джубга — Сочи закрыли участок дороги из-за затопления
В ночь на 25 сентября из-за сильного ливня поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района. К утру затопило участок трассы А-147 Джубга — Сочи в микрорайоне Вардане Лазаревского района.
В Упрдор «Черноморье» порталу Юга.ру уточнили, что движение остановлено на 100-метровом участке трассы А-147 Джубга — Сочи в районе 147 километра. По состоянию на 9:20 интенсивность осадков снизилась.
В краевом оперштабе добавили, что движение там перекрыто в обе стороны. В зоне подтопления оказалась улица Фруктовая. На месте дежурят три экипажа спецслужб.
Кроме того, уровень воды начал подниматься в реке Лоо. На проблемных точках дежурят спасатели.
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