Более 500 спортсменов приехали на чемпионат России по дзюдо в Адыгею

Он отметил, что Адыгея подарила миру всемирно известную майкопскую школу дзюдо. Начало ей положил тренер по дзюдо XX века Якуб Коблев, который родился в Адыгее. Его имя носит Дворец спорта, который в этом году стал площадкой для проведения чемпионата России.

Кроме того, Якуб Коблев также основал Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета и подготовил сотни мастеров спорта. Его воспитанниками стали именитые адыгейцы: олимпийский чемпион по дзюдо Владимир Невзоров, бронзовый призер Олимпийских игр Арамбий Емиж, многократный чемпион мира и Европы Хазрет Тлецери. Олимпийские чемпионы по дзюдо и призеры последних лет Арсен Галстян, Беслан Мудранов, Хасанбий Таов начинали свой путь к спортивным победам воспитанниками майкопской школы дзюдо.

«У дзюдо в Адыгее — своя история. У нас особое отношение к этому виду спорта. Мы рады тому, что республика вносит свой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в нашей стране, — отметил Мурат Кумпилов. — Для нас важно, чтобы наши талантливые юноши и девушки имели все условия для самореализации. В Адыгее, как и во всей стране, многое делается для того, чтобы занятия спортом были доступны для всех, чтобы был большой выбор видов спорта. А самое главное — чтобы спортивные традиции продолжались», — сказал Кумпилов.