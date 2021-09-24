Более 500 спортсменов приехали на чемпионат России по дзюдо в Адыгею

Адыгея

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23 сентября в Адыгее Мурат Кумпилов открыл чемпионат России по дзюдо

Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин проходит в Адыгее с 23 по 26 сентября. Открыл спортивное событие глава республики Мурат Кумпилов.

Он отметил, что Адыгея подарила миру всемирно известную майкопскую школу дзюдо. Начало ей положил тренер по дзюдо XX века Якуб Коблев, который родился в Адыгее. Его имя носит Дворец спорта, который в этом году стал площадкой для проведения чемпионата России.

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Кроме того, Якуб Коблев также основал Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета и подготовил сотни мастеров спорта. Его воспитанниками стали именитые адыгейцы: олимпийский чемпион по дзюдо Владимир Невзоров, бронзовый призер Олимпийских игр Арамбий Емиж, многократный чемпион мира и Европы Хазрет Тлецери. Олимпийские чемпионы по дзюдо и призеры последних лет Арсен Галстян, Беслан Мудранов, Хасанбий Таов начинали свой путь к спортивным победам воспитанниками майкопской школы дзюдо.

«У дзюдо в Адыгее — своя история. У нас особое отношение к этому виду спорта. Мы рады тому, что республика вносит свой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в нашей стране, — отметил Мурат Кумпилов. — Для нас важно, чтобы наши талантливые юноши и девушки имели все условия для самореализации. В Адыгее, как и во всей стране, многое делается для того, чтобы занятия спортом были доступны для всех, чтобы был большой выбор видов спорта. А самое главное — чтобы спортивные традиции продолжались», — сказал Кумпилов.

Всего в чемпионате участвуют более 500 спортсменов, представляющих 61 субъект РФ. Среди них 303 мастера спорта, 25 мастеров спорта международного класса, 3 заслуженных мастера спорта. В команде Адыгеи 31 спортсмен — 24 человека в мужской сборной и 7 в женской. Из них 11 мастеров спорта и 20 кандидатов в мастера спорта России. 

Дзюдо Мурат Кумпилов

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