На Кубани снова прогнозируют дожди и похолодание

Краснодарский край

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Метеорологи рассказали о погоде в Краснодарском крае 22 сентября

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 22 сентября заметно похолодает, днем столбик термометра поднимется только до 15 ℃, но осадков не ожидается. Ночью в краевой столице будет всего 10 ℃.

Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют по краю переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются ливни. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 11-16 ℃.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь и ветер до 12-17 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 17-22 ℃, на Азовском побережье днем 13-18 ℃.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что в городе ожидается ливень с грозой. Все городские службы привели в режим повышенной готовности.

Напомним, в Краснодарском крае 22 сентября сохраняется штормовое предупреждение. В отдельных районах пройдут ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Погода Штормовые предупреждения

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