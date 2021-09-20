Черное море остыло до 23 °С
Синоптики сообщили, что температура воды в Черном и Азовском морях упала
Специалисты Краснодарского гидрометцентра 20 сентября рассказали, что Черное море в Туапсе, Геленджике и Сочи остыло до 23 °C. В Анапе и Новороссийске температура достигла 22 °C.
В Азовском море купаться стало еще холоднее. В Ейске, Приморско-Ахтарске и Темрюке температура воды составляет всего 20 °C.
Напомним, начало недели в Краснодарском крае будет дождливым. В отдельных районах ожидаются ливни с грозой.
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