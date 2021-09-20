В Краснодаре неделя начнется с хорошей погоды, а по краю пройдут дожди
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 20 сентября
По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 20 сентября 20 ℃. Днем в кубанской столице потеплеет до 24 ℃, будет облачно, но без осадков. К вечеру столбик термометра опустится до 19 ℃.
Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют по краю переменную облачность и местами кратковременные дожди с грозой. В отдельных районах пройдут ливни. Днем будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Температура воздуха днем 19-24 ℃.
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 20-25 ℃.