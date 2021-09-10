На Кубани ученые нашли редчайший цветок, который почти невозможно увидеть

Цветок нашли при обследования природного степного комплекса горы Шизе в окрестностях станицы Эриванской. Это редчайшее и одно из самых загадочных растений. В сухие годы его цветки развиваются под землёй. Увидеть его на поверхности почти невозможно.

Руководитель природоохранительной комиссии краснодарского Русского географического общества, профессор Светлана Литвинская сказала, что это уникальная находка.

«Штернбергия безвременниковоцветная цветет в сентябре, но далеко не каждый год. Когда в 2007 году я готовила к изданию первую Красную книгу Краснодарского края, этот вид пришлось рисовать. А потом три года ездить в окрестности станицы Варениковской, чтобы все-таки сфотографировать его. Найденная штернбергия была всего два сантиметра высотой. До этого момента на северном склоне не было найдено ни одного экземпляра. Этот степной вид занесен в Красную книгу России и в Краснодарском крае встречается еще на степном участке береговой зоны памятника природы Суджукская лагуна», — рассказала Светлана Литвинская.

Кроме этой находки, специалисты общества зарегистрировали на горе произрастание трех видов можжевельников, асфоделины крымской, шалфея раскрытого, железницы эвксинской, чабреца маркотхского и других редких видов.

Литвинская рассказала, что Шизе — это уникальный участок субсредиземноморской экосистемы на северном склоне Главного хребта, где сосредоточено около 20 видов растений, занесенных в Красные книги Росии и Краснодарского края.