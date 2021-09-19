Граффити с участниками шоу «Что было дальше?» появились в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

Портреты комиков появились на стене около Дворца спорта «Олимп» на улице Береговой

Уличные художники из творческой студии Stena club провели мастер-класс для всех желающих на Затоне.

«Ребята рисовали впервые и взялись за самое сложно — портреты! Получился интересный результат!», — рассказали в инстаграме студии.

Теперь стену около дворца спорта украшают портреты комиков — ведущих шоу «Что было дальше?»: Тамби Масаева, Нурлана Сабурова, Ильи Макарова и Алексея Щербакова.

«Что было дальше?» — русскоязычное юмористическое интернет-шоу, выходящее на YouTube-канале LABELCOM. Суть программы заключается в том, что ведущие слушают историю из жизни знаменитости и пытаются угадать её финал. В шоу присутствуют «подколы» участников, нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями.

Граффити Интернет Искусство

Новости

Граффити с участниками шоу «Что было дальше?» появились в Краснодаре
В Краснодаре в выходные частично перекроют улицу Сочинскую
Выборы-2021 в Краснодарском крае. Хроники последнего дня
В Анапе напали на двух представителей КПРФ. Позже пострадавших обвинили в провокациях и участии в «Гражданах СССР»
Полиция Краснодара нашла участников костюмированной вечеринки под Тургеневским мостом
Младенцу собирают 1,3 млн рублей на полгода внутривенного питания

Лента новостей

Выборы 17-19 сентября 2021
13 сентября, 15:27
Выборы 17-19 сентября 2021
Кого мы выбираем и как лучше это сделать
Выборы-2021 в Краснодарском крае
Сегодня, 09:30
Выборы-2021 в Краснодарском крае
Хроники последнего дня
В какой день вы пойдете на выборы депутатов Госдумы?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на портале