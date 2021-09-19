Граффити с участниками шоу «Что было дальше?» появились в Краснодаре

Портреты комиков появились на стене около Дворца спорта «Олимп» на улице Береговой

Уличные художники из творческой студии Stena club провели мастер-класс для всех желающих на Затоне.

«Ребята рисовали впервые и взялись за самое сложно — портреты! Получился интересный результат!», — рассказали в инстаграме студии.

Теперь стену около дворца спорта украшают портреты комиков — ведущих шоу «Что было дальше?»: Тамби Масаева, Нурлана Сабурова, Ильи Макарова и Алексея Щербакова.

«Что было дальше?» — русскоязычное юмористическое интернет-шоу, выходящее на YouTube-канале LABELCOM. Суть программы заключается в том, что ведущие слушают историю из жизни знаменитости и пытаются угадать её финал. В шоу присутствуют «подколы» участников, нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями.