Граффити с участниками шоу «Что было дальше?» появились в Краснодаре
Портреты комиков появились на стене около Дворца спорта «Олимп» на улице Береговой
Уличные художники из творческой студии Stena club провели мастер-класс для всех желающих на Затоне.
«Ребята рисовали впервые и взялись за самое сложно — портреты! Получился интересный результат!», — рассказали в инстаграме студии.
Теперь стену около дворца спорта украшают портреты комиков — ведущих шоу «Что было дальше?»: Тамби Масаева, Нурлана Сабурова, Ильи Макарова и Алексея Щербакова.
«Что было дальше?» — русскоязычное юмористическое интернет-шоу, выходящее на YouTube-канале LABELCOM. Суть программы заключается в том, что ведущие слушают историю из жизни знаменитости и пытаются угадать её финал. В шоу присутствуют «подколы» участников, нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями.