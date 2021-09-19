В Краснодаре в выходные частично перекроют улицу Сочинскую

В субботу 25 сентября в районе дома № 27 по улице Сочинской начнется строительство газопровода

Частичное ограничение движения будет действовать в выходные дни с 25 сентября по 11 октября. Водители не смогут проехать по одной из полос в районе дома № по улице Сочинской (пересечение с Темрюкской).

Движение транспорта будут поочередно ограничивать по одной из полос дороги, уточнили в дептрансе. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, на улице Сочинской, 27 специалисты АО «Краснодаргоргаз» займутся строительством газопровода.