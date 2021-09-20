Сбер представил новые отраслевые технологии на Международной выставке садоводства

На выставке показали современные технологии для садоводства — например, робота-автопилота для сельхозтехники

На выставке экосистемы Сбера показывают свои отраслевые решения, которые повышают экономическую эффективность, помогают в юридическом и финансовом аутсорсинге, а также внедряют новые мировые разработки в агропромышленный комплекс. К примеру, «ГЕОМИР» рассказывает о цифровых технологиях и метеостанциях в садах. Cognitive Agro Pilot проводит презентацию робота-автопилота для сельхозтехники. Также представлены лизинговые и страховые решения для бизнеса любого масштаба.

16 сентября в Минеральных Водах в выставочном комплексе «МинводыЭкспо» стартовала 3-я Международная выставка технологий для современного садоводства «PRO Яблоко — 2021».

Всего в выставке приняли участие свыше 1,5 тыс. ключевых игроков рынка, руководители органов власти, а также ведущие эксперты отрасли. Сбер выступает генеральным партнером мероприятия с собственной деловой программой. Демозона наполнена информацией о мерах поддержки агропромышленного комплекса, цифровых финансовых инструментах и нефинансовых сервисах для отрасли.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов рассказал, что южные регионы России — одна из ключевых территорий для садоводов. Сегодня каждый значимый для отрасли проект проходит оценку банка, и большинство из них растут в партнерстве с экосистемой Сбера, сообщили в пресс-службе компании.

«Работа с садоводческими проектами — это «зеленое» кредитование, значимая часть ESG-стратегии Сбера, повышающая качество жизни, развитие ответственного финансирования и водосберегающих экотехнологий. Последнее особенно актуально для Северного Кавказа, где сады предотвращают эрозию почв и наступление пустыни», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.