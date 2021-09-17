В Белореченске нашли останки ископаемого слона

15 сентября в Белореченске во время полевого выезда ученых в бассейн реки Белой нашли останки ископаемого слона. Из слоев глины удалось достать несколько образцов и фрагменты скелета млекопетающего, сообщил инстаграм-аккаунт «Белореченск Онлайн».