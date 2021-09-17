В Белореченске нашли останки ископаемого слона

Краснодарский край

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15 сентября в Белореченске на берегу реки Белой ученые нашли фрагменты скелета древнего слона

15 сентября в Белореченске во время полевого выезда ученых в бассейн реки Белой нашли останки ископаемого слона. Из слоев глины удалось достать несколько образцов и фрагменты скелета млекопетающего, сообщил инстаграм-аккаунт «Белореченск Онлайн»

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В экспедиции принимали участие сотрудники Краснодарского государственного музея имени Фелицына под руководством заведующего отделом природы Андрея Чушкина.

Отдельные фрагменты скелета ископаемого слона отправили в Краснодар для дальнейшей обработки и изучения. 

Ранее в Белореченске нашли останки носорога, который жил 2,5 млн лет назад.

Археология Белореченский район Наука

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