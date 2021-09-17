В Сочи СК ищет людей, которые сожгли траурный венок на Вечном огне

О том, что в Сочи сожгли венок на Вечном огне Завокзального мемориала, написали в инстаграме «Сочи сегодня» 17 сентября. Это увидел один из местных жителей и снял на видео.

На кадрах ролика видно, как венок тлеет в пламени мемориала. Автор говорит, что это сделал кто-то из молодежи:

«Посмотрите на воспитание молодых людей. Не думаю, что старики могли такое сделать».