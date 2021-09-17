Адыгея получила новые мобильные медицинские комплексы

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в станице, где заработали новые мобильные медпункты и проверил качество их работы

Новые мобильные медицинские пункты поступили в Адыгею в августе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Их отправили в отдаленные населенные пункты республики для оказания первичной медицинской помощи, диспансеризации и вакцинации населения.

Качество оказание медпомощи в таком формате в станице Абадзехской проверил глава Адыгеи Мурат Кумпилов и депутаты Госдумы от республики Владислав Резник и Мурат Хасанов.

В станице в течение дня на территории врачебной амбулатории работал мобильный ФАП, который обслужил не только жителей Абадзехской, но и находящихся рядом населенных пунктов. 

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ФАПы позволяют сделать медпомощь более доступной: появилась возможность организации полного обследования жителей сельской местности, без дополнительных выездов в районный или республиканский центр. На месте пациентам делают забор необходимых анализов, проводят маммографию, рентген-исследования и другие необходимые процедуры.

Мурат Кумпилов осмотрел условия приема пациентов, акцентировал внимание на важности вакцинации, а также диспансеризации населения. Глава республики отметил, что данные мероприятия должны охватить максимальное число людей. Главный критерий эффективности этой работы — выявление заболеваний на ранних стадиях и предотвращение распространения коронавируса.

Министр здравоохранения Адыге Рустем Меретуков сказал, что в этом году планируется диспансеризировать около 77 тыс. человек, из них более 18 тысяч смогут пройти углубленную диспансеризацию. Она проводится с 1 июля для пациентов, перенесших коронавирус, и включает в себя дополнительные виды исследований. По результатам обследования будут формировать группы здоровья и оказывать специализированную медпомощь и реабилитацию.

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На сегодня диспансеризацию прошли около 18 тыс. человек. По результатам обследований выявили более 2 тыс. случаев заболеваний, из них практически половина — это болезни системы кровообращения.

Главврач Майкопской центральной районной больницы Алла Чернышова сообщила, что за один день работы ФАПа в станице Абадзехской, диспансеризацию прошли 60 местных жителей, из которых 41 человек ранее переболел коронавирусом в средней или тяжелой форме.

Кумпилов поставил перед минздравом республики задачу усилить в сельской местности работу по оказанию медпомощи.

«Любая медицинская помощь должна быть доступна всем жителям республики. Здоровьесбережение населения — одна из стратегических задач, которую перед нами ставит президент страны Владимир Путин. Для её выполнения при поддержке федерального центра у нас создана хорошая ресурсная база. Максимально используйте её для профилактики болезней, иммунизации, лекарственного обеспечения, выдачи направлений к узким специалистам, а также для дальнейшего углубленного обследования пациентов в медицинских организациях», — сказал глава Адыгеи.

Также Мурат Кумпилов поручил продумать график регулярных выездов мобильных ФАПов с широким информированием населения. Кроме того, глава республики рассказал о планах по строительству в станице Абадзехской новой амбулатории в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Здоровье Здравоохранение Мурат Кумпилов

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