Адыгея получила новые мобильные медицинские комплексы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в станице, где заработали новые мобильные медпункты и проверил качество их работы

Новые мобильные медицинские пункты поступили в Адыгею в августе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Их отправили в отдаленные населенные пункты республики для оказания первичной медицинской помощи, диспансеризации и вакцинации населения. Качество оказание медпомощи в таком формате в станице Абадзехской проверил глава Адыгеи Мурат Кумпилов и депутаты Госдумы от республики Владислав Резник и Мурат Хасанов. В станице в течение дня на территории врачебной амбулатории работал мобильный ФАП, который обслужил не только жителей Абадзехской, но и находящихся рядом населенных пунктов.

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ФАПы позволяют сделать медпомощь более доступной: появилась возможность организации полного обследования жителей сельской местности, без дополнительных выездов в районный или республиканский центр. На месте пациентам делают забор необходимых анализов, проводят маммографию, рентген-исследования и другие необходимые процедуры. Мурат Кумпилов осмотрел условия приема пациентов, акцентировал внимание на важности вакцинации, а также диспансеризации населения. Глава республики отметил, что данные мероприятия должны охватить максимальное число людей. Главный критерий эффективности этой работы — выявление заболеваний на ранних стадиях и предотвращение распространения коронавируса. Министр здравоохранения Адыге Рустем Меретуков сказал, что в этом году планируется диспансеризировать около 77 тыс. человек, из них более 18 тысяч смогут пройти углубленную диспансеризацию. Она проводится с 1 июля для пациентов, перенесших коронавирус, и включает в себя дополнительные виды исследований. По результатам обследования будут формировать группы здоровья и оказывать специализированную медпомощь и реабилитацию.

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