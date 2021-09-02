Власти Адыгеи поговорили про заботу о гражданах

На заседании координационного совета Адыгеи обсудили медицину в республике и поиск талантливых детей

31 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание, посвященное пилотному проекту «Бережливое правительство» («БП»). Его цель — забота о гражданах и создание безопасной и комфортной жизни. В проекте участвуют 33 структуры Адыгеи, этим принципам обучили 570 представителей 83 региональных организаций. Замглавы Адыгеи Саниет Хотко сказал, что уже видно улучшение в работе некоторых предприятий и учреждений.

На заседании обсудили, как можно использовать принципы «БП» для поиска и развития способностей и талантов у детей. Мурат Кумпилов отметил важность работы в этом направлении. Также чиновники коснулись вопроса медицины в Адыгее. Как уточнили в пресс-службе главы Адыгеи, республиканская клиническая больница работает над повышением качества услуг и снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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