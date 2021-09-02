Власти Адыгеи поговорили про заботу о гражданах
На заседании координационного совета Адыгеи обсудили медицину в республике и поиск талантливых детей
31 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание, посвященное пилотному проекту «Бережливое правительство» («БП»). Его цель — забота о гражданах и создание безопасной и комфортной жизни.
В проекте участвуют 33 структуры Адыгеи, этим принципам обучили 570 представителей 83 региональных организаций. Замглавы Адыгеи Саниет Хотко сказал, что уже видно улучшение в работе некоторых предприятий и учреждений.
На заседании обсудили, как можно использовать принципы «БП» для поиска и развития способностей и талантов у детей. Мурат Кумпилов отметил важность работы в этом направлении.
Также чиновники коснулись вопроса медицины в Адыгее. Как уточнили в пресс-службе главы Адыгеи, республиканская клиническая больница работает над повышением качества услуг и снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Кумпилов подчеркнул, что здоровье населения входит в список национальных целей; важно повысить уровень медуслуг в селах, активно использовать мобильные медицинские комплексы.
Он сказал, что проект «БП» поможет найти недочеты в работе и достичь всех целей в нацпроектах и госпрограммах.
«Все проекты, которые реализуются в регионе, направлены прежде всего на достижение национальных целей, которые обозначены президентом Владимиром Путиным. Они близки и понятны каждому гражданину страны. Это и создание новых рабочих мест, и предоставление равных возможностей для образования и развития детей, и обеспечение условий для благополучия и достатка жителей, для комфортной и безопасной жизни в стране, в регионе», — подытожил Кумпилов.