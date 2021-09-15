Анапские сотрудники ГИБДД будут выдавать себя за обычных людей, чтобы следить за водителями

Краснодарский край

Распечатать

Инспекторы будут наблюдать за обстановкой на дорогах Анапы из обычных автомобилей и без служебной формы

14 сентября в пресс-службе ГИБДД ОМВД России по Анапе рассказали, что на трассах города начнут работать скрытые патрули. 

Это значит, что инспекторы будут следить за обстановкой из обычных автомобилей и без служебной формы. Заметив нарушение, скрытые патрули передадут информацию ближайшему наряду. 

«В любом месте может находиться такой автомобиль. Водитель об этом не знает и будет дисциплинированнее себя вести на дороге. Это профилактика. Нам не надо, чтобы было большое количество выявленных нарушений. Мы стремимся к тому, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения», — прокомментировал Виктор Ярушевский, командир отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Анапе.

Напомним, в апреле власти Кубани рассказали о планах установить на дорогах Краснодара и Сочи камеры, которые фиксируют трафик и погоду.

Анапа ГИБДД

Новости

Анапские сотрудники ГИБДД будут выдавать себя за обычных людей, чтобы следить за водителями
Краснодарцы пожаловались, что в школе на 1,5 тыс. мест учится 6,5 тыс. детей. Власти сказали, что все в норме
В Краснодаре в кино покажут триллер «Молчание ягнят» 1990 года
Пассажир Infiniti устроил езду с фейерверками рядом с парком «Краснодар»
В Краснодаре пройдет фестиваль корейского кино
Жильцов ЖК «Покровский» в Краснодаре ждет очередной суд о похищенных техэтажах

Лента новостей

В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами решили пожаловаться в прокуратуру из‑за проблем с ГИБДД
Вчера, 22:56
В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами решили пожаловаться в прокуратуру из‑за проблем с ГИБДД
Вечерние огни родельбана, прозрачный мост над пропастью
Вчера, 18:41 Партнерский
Вечерние огни родельбана, прозрачный мост над пропастью
И другие причины поехать в горы Сочи осенью
Выборы 17-19 сентября 2021
13 сентября, 15:27
Выборы 17-19 сентября 2021
Кого мы выбираем и как лучше это сделать

Реклама на портале