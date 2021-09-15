Анапские сотрудники ГИБДД будут выдавать себя за обычных людей, чтобы следить за водителями

Инспекторы будут наблюдать за обстановкой на дорогах Анапы из обычных автомобилей и без служебной формы

14 сентября в пресс-службе ГИБДД ОМВД России по Анапе рассказали, что на трассах города начнут работать скрытые патрули. Это значит, что инспекторы будут следить за обстановкой из обычных автомобилей и без служебной формы. Заметив нарушение, скрытые патрули передадут информацию ближайшему наряду.

«В любом месте может находиться такой автомобиль. Водитель об этом не знает и будет дисциплинированнее себя вести на дороге. Это профилактика. Нам не надо, чтобы было большое количество выявленных нарушений. Мы стремимся к тому, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения», — прокомментировал Виктор Ярушевский, командир отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Анапе.