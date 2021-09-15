Пассажир Infiniti устроил езду с фейерверками рядом с парком «Краснодар»

Краснодарский край

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Поездку засняли другие краснодарцы, а видео заинтересовались в Госавтоинспекции

13 сентября в инстаграм-аккаунте «ЧП и ДТП Краснодар» опубликовали видео, на котором мужчина, высунувшись из люка на крыше автомобиля Infiniti, стреляет фейерверками. Из окна с пассажирского места висит девушка и снимает его на камеру. Номера машины закрыты, как и лицо мужчины с фейерверками. Все происходило в районе парка «Краснодар».

Красочное видео привлекло внимание сотрудников ГИБДД МВД России по Краснодарскому краю. В ведомстве установили личность водителя — им оказался 24-летний краснодарец. В его отношении составили три административных дела: по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей), ст. 12.6 КоАП РФ (Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности) и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). За последнее нарушение водителя ждет штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев. 

Материалы передали суд, сообщили в инстаграме ведомства. 

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