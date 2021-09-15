Пассажир Infiniti устроил езду с фейерверками рядом с парком «Краснодар»

Поездку засняли другие краснодарцы, а видео заинтересовались в Госавтоинспекции

13 сентября в инстаграм-аккаунте «ЧП и ДТП Краснодар» опубликовали видео, на котором мужчина, высунувшись из люка на крыше автомобиля Infiniti, стреляет фейерверками. Из окна с пассажирского места висит девушка и снимает его на камеру. Номера машины закрыты, как и лицо мужчины с фейерверками. Все происходило в районе парка «Краснодар».