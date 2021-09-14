В Краснодаре зарезали 16-летнего подростка около вокзала Краснодар-1

Краснодарский край

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Пьяный мужчина поссорился с парнем и напал на него с ножом. Подросток скончался от ран

Ночью 14 сентября 45-летний мужчина был пьян и встретил во дворе одного из домов по улице Товарной (около вокзала Краснодар-1) 16-летнего подростка. Между ними произошла ссора, в результате чего мужчина напал на парня с ножом. Очевидцы вызвали скорую и полицию, но прибывшие на место врачи сообщили, что подросток умер от травмы.

Следственный отдел Краснодара возбудил уголовное дело против мужчины по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Сейчас ведется следствие и назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Юга.ру писали, что в июле в Краснодаре зарезали мужчину во время ссоры. А в Гулькевичах мужчине нанесли более 10 ударов ножом и он скончался в больнице от ран. 

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