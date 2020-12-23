В Краснодаре создадут еще два внутригородских округа

Краснодарский край

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23 декабря мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал журналистам о реформе административного деления Краснодара

В ходе конференции глава города рассказал, что Прикубанский округ — самая большая административная единица Краснодара. Более того, он больше некоторых муниципальных образований — и по территории, и по количеству жителей. Поэтому необходимо провести реформу и разделить его, чтобы в результате появились пятый и шестой округ, считает мэр.

Сейчас город поделен на четыре административных округа: Западный, Центральный, Прикубанский и Карасунский. Последние два также содержат сельские округа: в Карасунском находятся два сельских округа (Пашковский и Старокорсунский), в Прикубанском — три (Березовский, Елизаветинский, Калининский). В свою очередь, в сельских округах находится по несколько поселков, хуторов либо станиц. Вместе с Краснодаром они образуют единое муниципальное образование.

О чем еще говорил Первышов на брифинге:

«У нас в составе Прикубанского есть Калиниский сельский округ, сельский, повторю. Это северо-восточная часть города — современный высотный Восточно-Кругликовский микрорайон. О каком сельском округе мы говорим? Конечно, необходима реформа», — прокомментировал глава города.

Первышов добавил, что от Росгвардии муниципалитету перешло общежитие, которое уже расселили. На его базе думают создать административный корпус. Также в нем планируют разместить территориальное структурное подразделение МВД. После этого начнется создание пятого округа.

«Большая территория по генеральному плану предназначена под медицинский кластер, плюс территория Знаменского и Новознаменского. Это, скорее всего, станет шестым округом. Карасунский [округ] уже тоже огромный», — указал Первышов.

Пока границы еще не определяли, а административные процедуры не запускали. В 2021 году мэрия рассчитывает получить полноценные данные по переписи населения и после этого начать работу по изменению.

Напомним, всероссийскую перепись населения планировали провести в октябре 2020 года. Однако из-за коронавируса ее перенесли на апрель 2021 года. 

Евгений Первышов Краснодар

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