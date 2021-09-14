В порту Тамани разлили мазут

Краснодарский край

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В Черное море в районе порта Тамань 14 сентября разлили мазут

В 5 км от береговой линии в порту Тамань 14 сентября разлили мазут в Черное море при погрузке сухогруза. Площадь загрязнения составила 450 кв метров.

Морспасслужба выставила боновые заграждения, разлив локализован. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что сейчас идет сбор нефтепродукта.

Напомним, в мае разлив нефти произошел в Туапсе. Тогда в из-за этого в районе ввели режим повышенной готовности. В Росприроднадзоре сказали, что вещество вылилось из глубоководной канализации ЖКХ. Экологи забили тревогу, а в СК завели уголовное дело.

Крупный разлив нефти случился в начале августа в Новороссийске при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). В пресс-службе компании сообщили, что площадь загрязнения составила 200 кв. метров, но учёные РАН выяснили, что загрязнение было почти в 400 тыс. раз больше заявленного. 

Происшествия Темрюкский район Черное море

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